Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu! AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?

Cumurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a, Mart 2024 seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağı soruldu. Erdoğan da gerekli cevabı verdi. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çekip gitmesi gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. CHP'deki değişim tartışmalarını da değerlendiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak ''En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım. Dünyada ülkeleri görüyorsunuz, bir seçim kaybediyorsa bir lider hemen istifasını veriyor, çekip gidiyor.'' diye konuştu. Yerel seçimlere ilişkin de mesajlar veren Cumhurbaşkanı, ''İstanbul ve Ankara adayları belli mi?'' sorusuna ''Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur.'' yanıtını verdi.

- İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları belli oldu mu, öğrenebilir miyiz?

Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstişare bizim en büyük silahımız. İstişaremizi kimlerle yapacağız? Teşkilatımızın tüm yetkili birimleriyle yapacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız. Önümüze onlar alternatif olarak hangi arkadaşlarımızı çıkarırlarsa, onların içerisinden birinci derecede İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız.

Ankara ve İstanbul bunların eline bırakılamaz

- Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz. Dün bir gazetede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karşısındaki çöp yığınlarını gösterdiler. Yakışır mı bu? Şimdi ben göreve geldiğimde üç şeyi konuşuyorduk, çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de yaşıyoruz. Nerede bir CHP belediyesi varsa bunları yaşıyoruz. Benim halkım buna layık değil.

İstanbul’umuzu nasıl kurtardıysak...

- Nasıl biz o çöp dağlarını ortadan kaldırdıysak, nasıl susuzluğu giderdiysek, o çukurlardan İstanbul’umuzu nasıl kurtardıysak inşallah şimdi de şu sıkıntıları aşacak bir kadroyla 31 Mart’a hazırlanıyoruz. 22 yıldır Türkiye’de marka olmuş bir belediyecilik anlayışımız var. AK Parti belediyecilik anlayışını, AK kadroları tüm seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

CHP'yi belediyeler için kapsamlı çalışma

- Bugüne kadar olduğu gibi 2024 yerel seçimlerinde de AK Parti’yi en iyi şekilde temsil edecek, vatanına hizmet etmeyi aşk bilen adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Her bir seçim bölgesi için ayrı ayrı çalışıyoruz. Uzun yıllar çöp, çamur ve çukur siyasetine maruz kalmış CHP’lilerin elindeki belediyeler için de kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.

Kılıçdaroğlu 13'te 13 yaptı! 15 de olsa...

- Seçimlerden sonra CHP’de başlayan değişim tartışması devam ediyor. CHP’de bir değişim, bir genel başkan değişimi bekliyor musunuz?

- Bunu şimdi halkımıza soracağız. Halkımız değişimse değişim, eğer kalsın diyorsa diyecek bir şeyim yok. Çünkü egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Biz, böyle inandık. Bu yola böyle çıktık. Biz, üzerimize düşeni yapacağız. Nedir? En ideal isimleri biz halkımıza takdim edeceğiz ve bu ideal isimlerle yola devam edeceğiz ama Kılıçdaroğlu dersen benimle kaç yarışa girdi? 13’te 13 yaptı. Şimdi 14’te olsa, 15’te olsa bu arkadaştan bir şey olmaz.

Kılıçdaroğlu'nun çekip gitmesi lazım

- En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım. Yani dünyada ülkeleri görüyorsunuz, bir seçim kaybediyorsa bir lider ne yapıyor, hemen istifasını veriyor, çekip gidiyor. Fakat bunda böyle bir şey yok. Bunlar şimdi birbirleriyle koltuk yarışında. Bolu’nun belediye başkanı otobüsün üstüne çıkıyor, oradan koltuk atıyor. Genel merkezin önünde yapıyor bunu ve bu Bolu belediye başkanı. Önce neydi? Milletvekili. Sonra Bolu’ya belediye başkanı.

Bunlarda en ufak bir değişim olmaz

- Bundan sonra da bunlar da en ufak bir değişim söz konusu olmaz. Bunların içinden çıkan genel başkanlar yok mu? Var. Şimdi bu genel başkanların her biri de ‘ben meydandayım’ diyor. Birisi gitti milletvekili oldu. Şimdi onun görevi Kılıçdaroğlu’nu savunmak. Genel başkan yardımcısı için sen de ‘istifa etmen lazım’ diyor. CHP, ana muhalefet ne hale geldi? Demokrasi mücadelesinde muhalefet çok çok önemli ama ne yazık ki Türkiye’nin en büyük kaybı, demokrasi mücadelesinde karşısında muhalefet yok, ana muhalefet yok.