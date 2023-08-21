BIST 7.690
DOLAR 27,17
EURO 29,64
ALTIN 1.655,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi!

İstanbul'da dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi!

İSTANBUL ŞİŞLİ'de dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Piyalepaşa Bulvarı'nda denetim noktası oluşturdu.

Havadan dron destekli yapılan denetimde, kontrol noktasında durdurulan bazı sürücülerin belgeleri incelendi.

Kırmızı ışıkta durmayan 7 sürücüye 951'er lira para cezası kesilirken, emniyet kemeri ve kask takmayan, trafik işaretleri ve levhalarına uymayan, sınıfına uygun sürücü belgesiyle araç kullanan, sürücü belgesini yanında bulundurmayan, plakasız araç kullanan sürücülere toplamda 47 bin 243 lira ceza verildi.

Uygulamada, iki motosiklet de trafikten men edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Ali Yerlikaya, depremzedelere yapılan kira yardımıyla ilgili detayları açıkladı
Bakan Ali Yerlikaya, depremzedelere yapılan kira yardımıyla ilgili detayları açıkladı
Sivas'ta 500 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını eliyle dolandırıcılara teslim etti
Sivas'ta 500 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını eliyle dolandırıcılara teslim etti
AFAD'dan Marmara için çadır ve konteyner hazırlığı
AFAD'dan Marmara için çadır ve konteyner hazırlığı
Özel yurt fiyatları dudak uçuklatıyor! En ucuzu 55 bin lira
Özel yurt fiyatları dudak uçuklatıyor! En ucuzu 55 bin lira
Bolu'da bir tırda 7 milyon sahte bandrollü makaron ele geçirildi!
Bolu'da bir tırda 7 milyon sahte bandrollü makaron ele geçirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu! AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu! AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?
Osmaniye Düziçi'nde orman yangını: Havadan müdahale ediliyor
Osmaniye Düziçi'nde orman yangını: Havadan müdahale ediliyor
Kastamonu Üniversitesi’nin öğrenci doluluk oranı yüzde 99,62 oldu
Kastamonu Üniversitesi’nin öğrenci doluluk oranı yüzde 99,62 oldu
Yaşlı adam kendi yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti!
Yaşlı adam kendi yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti!
Veterinerler 4 ilde şiddet olaylarına tepki için iş bıraktı!
Veterinerler 4 ilde şiddet olaylarına tepki için iş bıraktı!
Elektrikli şarj soketi için 2053 hedefi 38 bin!
Elektrikli şarj soketi için 2053 hedefi 38 bin!
Olası Marmara depremi, İstanbul'u böyle etkileyecek! Prof. Dr. Okan Tüysüz 4 farklı senaryo paylaştı
Olası Marmara depremi, İstanbul'u böyle etkileyecek! Prof. Dr. Okan Tüysüz 4 farklı senaryo paylaştı