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Bakan Ali Yerlikaya, depremzedelere yapılan kira yardımıyla ilgili detayları açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Ali Yerlikaya, depremzedelere yapılan kira yardımıyla ilgili detayları açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra afetzedelere yapılan kira yardımına ilişkin ağustos ayında, 297 bin 943 aileye 1 milyar 259 milyon 39 bin TL ödeme yapıldığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra depremzedelere yapılan kira yardımına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında ağustos ayında 137 bin 314 ev sahibine 760 milyon 388 bin TL ödeme yapıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"160 bin 629 kiracı ailemize 498 milyon 651 bin TL olmak üzere toplam 297 bin 943 ailemize 1 milyar 259 milyon 39 bin TL kira yardımı ödemesi yapıldı. 5 ayda ise toplamda 6 milyar 275 milyon 696 bin TL kira yardımı ödemesi gerçekleştirildi."

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