3 milyon TL teklif geldi vermedi! Bulduğu taşın inceleme sonuçlarıyla her şey tersine döndü
TOKAT'ta bir oduncunun bulduğu taşın meteor olduğunun düşünülmesi çevresi tarafından milyoner gibi karşılanmasına neden oldu. Taşın sıradan bir taş olduğunun anlaşılmasıyla vatandaşın gördüğü ilgi bir anda kayboldu. İşte Kemal Sunal’ın 'Talih Kuşu' filmini hatırlatan ilginç olayın ayrıntıları...
Tokat merkeze bağlı Halilalan köyünde yaşayan Ergin Say, geçtiğimiz yıl tarlasında bir taş buldu. Taşın şekli ve rengi ilgisini çeken Say, taşın meteor olabileceğini düşündü.
Taşı evine getiren Say, geçtiğimiz aylarda taştan kopardığı bir parçayı analiz yapılması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne gönderdi. Yaşananlar Say’ın bir anda çevresinde popüler olmasına neden oldu.
Say, herkes tarafından milyoner olarak anılmaya başlandı, ziyaretçileri çoğaldı. Zengin olmadan zenginmiş gibi itibar görmeye başlayan Ergin Say, bir tekstil firmasından reklam filmi teklifi bile aldı.
Sonuç hüsran...
Ergin Say ve çevresindekiler analiz sonucunun gelmesiyle hüsrana uğradı. Üniversiteden gelen sonuca göre taşın değersiz, normal bir taş olduğu anlaşıldı.