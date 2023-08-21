Mustafa Varank'tan Musk ve Zuckerberg'e 'yağlı güreş' daveti

Elon Musk ile Mark Zuckerberg'ün aylardır konuşulan kafes dövüşüne, AK Partili vekil Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir teklif geldi. Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki milyarderi ‘Er Meydan’ına davet etti.

Abone ol

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk ile Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in ‘kafes dövüşü’ gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden Musk ile Zuckerberg’e bir teklifte bulundu.

Varank “Türkiye'de yağlı güreş, barışçıl bir hesaplaşma aracı. Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi 'Er Meydanı'na davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.