Avustralya'dan Malatya'ya mobil su arıtma tesisleri hibe edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'ya, Avustralya'dan 3 mobil su arıtma tesisi hibe edildi.

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Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kente, Avustralya'da yaşayan inşaat mühendisi Mert İnanç Emir'in girişimleri sonucu, ülkenin en büyük su arıtma firmaları tarafından 3 mobil su artıma tesisi gönderildi.

MASKİ'ye teslim edilen konteyner halindeki mobil artma tesisleri, Akçadağ, Doğanşehir ve Kuluncak ilçelerine kurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mert İnanç Emir, mobil arıtma tesisini Malatya'ya ulaştırdığını belirterek, "Deprem bölgelerinde su arıtma tesisi bulunmayan Adıyaman ile Malatya olduğu için biz MASKİ'ye ulaştık. Mobil tesisleri 3 yıl içerisinde 1,5 milyona yakın depremzedenin kullanmasını amaçlıyoruz. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ise emeği geçenlere teşekkür ederek, mobil arıtmaları kırsalda kullanacaklarını kaydetti.