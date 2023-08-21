BIST 7.794
DOLAR 27,16
EURO 29,60
ALTIN 1.650,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Avustralya'dan Malatya'ya mobil su arıtma tesisleri hibe edildi

Avustralya'dan Malatya'ya mobil su arıtma tesisleri hibe edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'ya, Avustralya'dan 3 mobil su arıtma tesisi hibe edildi.

Abone ol

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kente, Avustralya'da yaşayan inşaat mühendisi Mert İnanç Emir'in girişimleri sonucu, ülkenin en büyük su arıtma firmaları tarafından 3 mobil su artıma tesisi gönderildi.

MASKİ'ye teslim edilen konteyner halindeki mobil artma tesisleri, Akçadağ, Doğanşehir ve Kuluncak ilçelerine kurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mert İnanç Emir, mobil arıtma tesisini Malatya'ya ulaştırdığını belirterek, "Deprem bölgelerinde su arıtma tesisi bulunmayan Adıyaman ile Malatya olduğu için biz MASKİ'ye ulaştık. Mobil tesisleri 3 yıl içerisinde 1,5 milyona yakın depremzedenin kullanmasını amaçlıyoruz. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ise emeği geçenlere teşekkür ederek, mobil arıtmaları kırsalda kullanacaklarını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'de bakanlık görevlisi CIA ajanlığından gözaltına alındı ayrıntılar ortaya çıktı Japonya'da öğrenciyken...
Çin'de bakanlık görevlisi CIA ajanlığından gözaltına alındı ayrıntılar ortaya çıktı Japonya'da öğrenciyken...
Ahmet Nur Çebi’den, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye mektup!
Ahmet Nur Çebi’den, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye mektup!
Molde-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
Molde-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
Borsa İstanbul'da gong Baydöner için çaldı!
Borsa İstanbul'da gong Baydöner için çaldı!
İran: İslam dünyası, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa daha fazla katlanmayacak!
İran: İslam dünyası, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa daha fazla katlanmayacak!
Kocaeli'de bir ayda 546 kişi boğulmaktan kurtarıldı!
Kocaeli'de bir ayda 546 kişi boğulmaktan kurtarıldı!
Bosna Savaşı'nda Koricanske kayalıklarında kurşuna dizilen 224 kurban törenle anıldı
Bosna Savaşı'nda Koricanske kayalıklarında kurşuna dizilen 224 kurban törenle anıldı
Dünyaya korku salan Eris virüsü Türkiye'ye uğradı mı? Uzman isim açıkladı
Dünyaya korku salan Eris virüsü Türkiye'ye uğradı mı? Uzman isim açıkladı
Bakan yardımcısından Hacı Yakışıklı'ya 'Devlet Opera ve Balesi mi olur?' cevabı
Bakan yardımcısından Hacı Yakışıklı'ya 'Devlet Opera ve Balesi mi olur?' cevabı
Mustafa Varank'tan Musk ve Zuckerberg'e 'yağlı güreş' daveti
Mustafa Varank'tan Musk ve Zuckerberg'e 'yağlı güreş' daveti
Yaşar Güler, Orgeneral Arif Çetin'i makamında kabul etti
Yaşar Güler, Orgeneral Arif Çetin'i makamında kabul etti
Bursa Büyükşehir'den can dostlara yeni yuva
Bursa Büyükşehir'den can dostlara yeni yuva