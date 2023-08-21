İzmir Enternasyonal Fuarı, sanat ve eğlencenin adresi olacak!

İzmir Enternasyonal Fuarı, 92’inci yaşını İzmirlilerle birlikte büyük bir coşku ile kutlayacak. Fuar boyunca, onlarca konser, tiyatro, yarışma, sportif faaliyetler gibi birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek.

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İzmir Enternasyonal Fuarı, 1 - 10 Eylül tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak. Ziyaretçiler eylül akşamlarında keyif dolu anlar yaşamak için Fuar konserlerinde buluşacak. Uzun yıllardır Fuar’ın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri, Rock&More Sahnesi ve Mogambo Geceleri’nde, ziyaretçiler günün yorgunluğunu atıp doyasıya eğlenecek.

Çim Konserleri Sahnesi birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak

Fuar klasiği haline gelen Çim Konserleri Sahnesi’nde; 1 Eylül’de Simge Sağın, 2 Eylül’de Teoman, 3 Eylül’de Serdar Ortaç, 4 Eylül’de Volkan Konak, 5 Eylül’de Sibel Can, Migros sponsorluğunda gerçekleştirilecek 6 ve 7 Eylül günü konserlerinde Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Funda Arar, 8 Eylül’de Athena, 9 Eylül’de Tan Taşçı, 10 Eylül’de ise Haluk Levent sahne alacak. Konserler saat 21.00’de başlayacak.

Rock&More ve Mogambo eğlencenin adresi olacak

Kültürpark 3 No’lu Hol önünde 2 Eylül’de başlayacak Rock&More Sahnesi de sırasıyla Gaye Su Akyol, Onur Özdemir, Mary Jane, Eypio, Mavi Gri, Ufuk Beydemir ve Mengene’yi müzikseverlerle buluşturacak. Konserlerin başlama saati 20.00 olacak. Mogambo Geceleri’nde de Fuar boyunca müzik durmayacak. Rubato 1 Eylül, Mirkelam 2 Eylül, Cem Adrian 3 Eylül, Ayta Sözeri 4 Eylül, Emre Altuğ 5 Eylül, Fatih Erkoç 6 Eylül, Yaşar 7 Eylül, Birsen Tezer 8 Eylül ve Hüsnü Arkan 9 Eylül günü Mogambo’da sahne alacak.

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu etkinlikleri ve Şehir Tiyatroları oyunları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunları da 4 - 6 - 9 Eylül tarihlerinde İsmet İnönü Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak. 4 Eylül günü Mor Şalvar, 6 Eylül günü 3 Nalla 1 At ve 9 Eylül günü Benim Naçiz Vücudum oyunları sahnelenecek ve oyunlar saat 19:30’da başlayacak. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu etkinliklerinde ise 2 Eylül’de İzmir Aşkına Müzikali, 3 Eylül’de Uğur Aslan - Afara, 4 Eylül’de Sunay Akın & Nihat Sırdar - Sivrisinek Dedin De Aklıma Geldi, 5 Eylül’de Kaan Sekban - İlerler Temiz gösterileri gerçekleşecek. Gösteriler saat 21:00’de başlayacak. Etkinliklerin bilet satışları https://kultursanat.izmir.bel.tr adresinden yapılacak.

Gençlik temalı filmler izleyici ile buluşacak

Sinema Burada Film Günleri’nde de 8 -10 Eylül tarihleri arasında İzmir Sanat Merkezi’nde gençlik temalı filmler izleyicileri bekleyecek. 16:30 ve 19:30 seanslarında Kahvaltı Kulübü, Juno, Çekmeköy Underground, Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Giriş, Ben, Earl ve Ölen Kız ile Whiplash filmleri, ücretsiz olarak gösterimde olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 10 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 13 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi. Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek ve Fuar etkinlikleri 16.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenecek.