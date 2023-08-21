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Danimarka ve Hollanda büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Danimarka ve Hollanda büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Çağırılan temsilcilere, Kur'an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen saldırılardan rahatsız duyulduğu bildirilerek, bu eylemlerin en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Kopenhag Büyükelçiliğimiz ve Lahey Büyükelçiliğimiz ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı bugün (21 Ağustos) Bakanlığımıza çağrılmıştır. Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos Cuma günü aynı konuda Bakanlığımıza çağrılmıştır.

Adı geçenlere, devam eden bu aşağılık saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık bildirilmiş, bu eylemleri en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz bir kez daha vurgulanmıştır."

Öte yandan Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos Cuma günü aynı konuda Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

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