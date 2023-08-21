Özel yurt fiyatları dudak uçuklatıyor! En ucuzu 55 bin lira

Üniversite tercih sonuçları açıklandı, barınma krizi baş gösterdi. Fahiş kiralarla karşı karşıya kalan öğrenciler yurtlara yönelirken yüksek fiyatlar orada da krizi derinleştirdi.

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Özel yurt ücretleri bir önceki yıla göre ortalama yüzde 85 ile yüzde 105 arasında arttı. Türkiye genelinde özel yurt fiyatları en düşük 20 bin lira, en yüksek 320 bin lira olurken yıllık bazda en pahalı il İstanbul oldu. İstanbul'da özel yurt fiyatlarının 40 bin lira ile 320 bin lira arasında değiştiği gözlendi.

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrencinin yükü okullarına kayıt yapmadan ağırlaşmaya başladı. Fahiş kira artışı karşısında yurtlara yönelen öğrenciler, devlet yurtlarındaki kapasite yetersizliği nedeniyle özel yurtlara kaldı. Fakat tablo orada da en az konut kiraları kadar kara.

Sözcü'den Gülben Dikmen'in haberine göre, özel yurt ücretlerine yüzde 100’ü aşan zamların gelmesinin ardından milyonlarca öğrencinin tercih ettiği büyük şehirlerdeki yurt ücretleri dudak uçuklatıyor.

Zam yüzde yüzü aştı

Yurt ücretleri; yurdun bulunduğu semte, üniversiteye yakınlıklarına, odada kalan kişi sayısına ve yurdun sağladığına olanaklara göre değişse de yurtlarfiyatlar.com verilerine göre 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla özel yurtların ücreti bir önceki yıla göre yaklaşık ortalama yüzde 85 ile yüzde 105 arasında arttı.

Türkiye genelinde 2023 yılı özel yurt fiyatları bir yıllık eğitim dönemi için (9-10 ay) en düşük 20 bin TL olurken en yüksek 320 bin TL oldu.

Yurtlarfiyatlar.com’un kurucusu Tuğrul Arslan yaptığı açıklamada eylül ayındaki doluluk oranlarına bağlı olarak İstanbul ve Ankara’da yurt fiyatlarında bir miktar daha artış yaşanabileceğini belirtti.

İstanbul en pahalı il oldu

Yüzde 100’ü aşan zamların ardından 2 milyona yakın öğrenci barındıran İstanbul’daki özel yurt fiyatları yıllık bazda 40 bin TL ile 320 bin TL arasında değişiyor.

İstanbul'da tek kişilik yurt odası fiyatları ise aylık 14 bin TL’den başlayıp 32 bin TL’ye kadar çıkıyor.

İstanbul’un en çok öğrenci yurdunun bulunduğu üç ilçesi ise Beşiktaş, Kadıköy ve Fatih olarak öne çıkıyor.

Semtlere göre bakıldığında Beşiktaş’taki öğrenci yurtlarının yıllık fiyatları 95 bin TL ile 320 bin TL arasında değişirken, Kadıköy’de yıllık ücretler 60 bin ile 250 bin TL arasında bulunuyor. Fatih’te ise yıllık yurt ücretleri 40 bin lira ile 200 bin lira arasında yer alıyor.

Tek kişilik yurt ücreti 26 bin TL’ye

8 devlet üniversitesi ve 13 özel üniversite ile 21 üniversitenin bulunduğu Ankara’da da özel yurt ücretleri cep yakıyor.

Temmuz ayı itibariyle Ankara yurt fiyatları yıllık en düşük 45 bin TL ile en yüksek 260 bin arasında değişiyor.

Ankara’da tek kişilik yurt fiyatları ise 26 bin TL’ye kadar çıkıyor.

En ucuz yurt en düşük 55 bin

2023 yılı Temmuz ayı itibariyle İzmir’de yurt fiyatları yıllık en düşük 55 bin TL ile en yüksek 220 bin TL arasında yer alıyor.

En düşük yurt ücretleri 55 bin TL ile Balçova’da bulunurken, Bornova 220 bin ile en yüksek yurt ücretinin olduğu ilçe olarak öne çıkıyor.