BIST 7.794
DOLAR 27,16
EURO 29,62
ALTIN 1.650,80
HABER /  DÜNYA

ABD'den flaş açıklama: Amerikan vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli

ABD'den flaş açıklama: Amerikan vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli

ABD’nin Minsk Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli." çağrısı geldi.

Abone ol

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği, Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapattığını bildirerek, “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli.” açıklamasında bulundu.

ABD’nin Minsk Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Belarus’a komşu başka Avrupa ülkelerinin de benzer kararlar alabileceğine işaret edilen açıklamada, “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli.” ifadelerine yer verildi.

ABD vatandaşlarına Belarus’a seyahat gerçekleştirmemeleri uyarısında da bulunulan açıklamada, ABD'nin Minsk Büyükelçiliğinin ülkedeki ABD vatandaşlarına sağlayabileceği yardımın da sınırlı düzeyde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına Rusya ve Ukrayna’ya yönelik seyahat gerçekleştirilmemesi uyarısı da yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar sürüyor
Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar sürüyor
Fransa'da aşırı sıcaklar: 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçiliyor
Fransa'da aşırı sıcaklar: 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçiliyor
İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire ömür boyu hapse mahkum edildi
İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire ömür boyu hapse mahkum edildi
Yaşar Güler, Orgeneral Arif Çetin'i makamında kabul etti
Yaşar Güler, Orgeneral Arif Çetin'i makamında kabul etti
Türkiye U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda toplam 7 madalya kazandı
Türkiye U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda toplam 7 madalya kazandı
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 4 bölgede kırmızı alarm verildi!
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 4 bölgede kırmızı alarm verildi!
Avustralya, ABD'den 1,3 milyar dolarlık Tomahawk füzesi satın alacak!
Avustralya, ABD'den 1,3 milyar dolarlık Tomahawk füzesi satın alacak!
Danimarka ve Hollanda büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Danimarka ve Hollanda büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Özel yurt fiyatları dudak uçuklatıyor! En ucuzu 55 bin lira
Özel yurt fiyatları dudak uçuklatıyor! En ucuzu 55 bin lira
Kahramanmaraş'ta deprem oldu AFAD'dan açıklama
Kahramanmaraş'ta deprem oldu AFAD'dan açıklama
Fazla su tüketimi zehirlenmeye sebep olabilir!
Fazla su tüketimi zehirlenmeye sebep olabilir!
KKTC'de yol çalışması durduruldu iddiasıyla ilgili açıklama
KKTC'de yol çalışması durduruldu iddiasıyla ilgili açıklama