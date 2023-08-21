Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar sürüyor

Sudan'ın başkenti Hartum'daki bazı mahalleler ile ülkenin güneyinde bulunan Ubeyd ve batısındaki Nyala şehirlerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Abone ol

Görgü tanıkları, HDK'nin, başkent Hartum'da ordunun kontrolünde bulunan Zırhlı Birlikler karargahına top atışlarıyla saldırdığını, ordunun saldırıyı püskürtmek için savaş uçaklarını kullandığını belirtti.

Tanıkların aktardığına göre Hartum'un Nuzha, Uşera, Cebra ve Lamab mahallelerinde çatışmalar yaşanıyor.

Başkentin batısındaki Umdurman kenti de şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hartum'a bağlı el-Kadaru Kampı yakınlarındaki Bahri kentinin mahalleleri ise üst üste iki gündür HDK'nin yoğun bombardımanı altında.

Ülkenin güneyindeki Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezi Ubeyd şehrinde de iki taraf arasında çatışmalar çıktı.

Batıdaki Güney Darfur eyaletinin Nyala şehrindeki çatışmalar yüzünden ailelerin göçü sürüyor.

"Darfur, ordu ile HDK arasında savaş alanına dönüştü"

Darfur hükümetinden bir yetkili, yerel basında yer alan açıklamasında Darfur'un, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile HDK arasında "savaş alanına dönüştüğünü" belirtti.

Çatışmaların birçok bölgeye yayılması nedeniyle ölü sayısının belirlenemediğine dikkati çeken yetkili, insani yardımın ulaştırılmasının hükümet ve yardım kuruluşları için imkansız hale geldiğini bildirdi.

Yetkili, "Çok zor koşullarda Çad'a kaçan 600 binden fazla insan var. İnsani durum vahim. Yiyecek ve tıbbi malzeme sıkıntısı var." ifadelerini kullandı.

BM'den "Çatışmalara son verin" çağrısı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonundan (UNITAMS) dün yapılan açıklamada, "Misyon, Güney ve Batı Kurdufan eyaletlerinde nüfuslu bölgelerde son zamanlarda artan şiddet olaylarından paniğe kapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Batı Kurdufan eyaletinin merkezi Fula kentinde 16 Ağustos'tan bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmaların şiddetlendiği belirtilen açıklamaya göre, devlet daireleri, bankalar, BM ve sivil toplum kuruluşlarının ofisleri de yağmalandı.

Açıklamada, "Çatışmalardan etkilenen halkın acısını hafifletmek için tüm askeri eylemler ve seferberlik derhal durdurulmalıdır." ifadesine yer verilen açıklamada, çatışan taraflara ihtilaflarını çözmek için diyaloğa geri dönme çağrısı yapıldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

5. ayına giren ve Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.