BIST 7.794
DOLAR 27,16
EURO 29,62
ALTIN 1.654,17
HABER /  SPOR

Samsunspor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Samsunspor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni takımlarından Samsunspor'a konuk olacak.

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında pazartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsunspor 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

İlk 11'ler

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Schindler, Taylan Antalyalı, Bola, Emre Kılınc, Ntcham, Laura, Fofana

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Tadic, Dzeko

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki her sıkıntının farkındayız, çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki her sıkıntının farkındayız, çözüyoruz
Galatasaray-Molde maçında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak
Galatasaray-Molde maçında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak
Arda Güler'in sakatlığı ile ilgili müjdeli haber geldi
Arda Güler'in sakatlığı ile ilgili müjdeli haber geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'okul kıyafeti' kararı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'okul kıyafeti' kararı
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
ABD'den flaş açıklama: Amerikan vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli
ABD'den flaş açıklama: Amerikan vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli
Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar sürüyor
Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar sürüyor
Fransa'da aşırı sıcaklar: 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçiliyor
Fransa'da aşırı sıcaklar: 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçiliyor
İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire ömür boyu hapse mahkum edildi
İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire ömür boyu hapse mahkum edildi
Yaşar Güler, Orgeneral Arif Çetin'i makamında kabul etti
Yaşar Güler, Orgeneral Arif Çetin'i makamında kabul etti
Türkiye U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda toplam 7 madalya kazandı
Türkiye U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda toplam 7 madalya kazandı
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 4 bölgede kırmızı alarm verildi!
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 4 bölgede kırmızı alarm verildi!