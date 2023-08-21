Samsunspor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni takımlarından Samsunspor'a konuk olacak.Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında pazartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Samsunspor 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.
Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
İlk 11'ler
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Schindler, Taylan Antalyalı, Bola, Emre Kılınc, Ntcham, Laura, Fofana
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Tadic, Dzeko