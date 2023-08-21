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Beşiktaş, UEFA kadrosunda değişiklik yaptı

Beşiktaş, UEFA kadrosunda değişiklik yaptı

Beşiktaş, Dinamo Kiev'le oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu maçının kadrosuna yeni transferleri Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov'u dahil etti.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferler Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Bulut ve Semih Kılıçsoy ise UEFA kadrosundan çıkarıldı.

25 isim yer aldı

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile 24 Ağustos'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'te ve 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapacağı müsabakalar için UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes

Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka

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