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Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 2 bina boşaltıldı

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 2 bina boşaltıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 2 ev tedbir amacıyla boşatıldı.

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Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Toprak kaymaları, Yalı Mahallesi'nde Yusuf ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı ev ile Rıdvan Çomoğlu'na ait tek katlı evde tehlike oluşturdu.

Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 2 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alındı.

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