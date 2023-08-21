BIST 7.797
DOLAR 27,17
EURO 29,62
ALTIN 1.654,85
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da taksimetre açmayan taksicilere denetim

İstanbul'da taksimetre açmayan taksicilere denetim

İstanbul Fatih'te polis ekipleri, yolcu seçen veya taksimetre açmayan taksicilere denetim gerçekleştirdi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı'nda ticari taksileri durdurarak evrak incelemesi yaptı.

Ekipler ayrıca taksi şoförlerine yönelik emniyet kemeri kullanma, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında bir sivil trafik polisi, durdurduğu taksi şoförü ile aralarında geçen diyaloğu kamerayla kayıt altına aldı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, polis memurunun "Taksim'e gidiyor musun?" diye sorduğu şoför "Önümde polis var, evraklarım eksik. Buradan kaçmaya çalışıyorum. Evrak eksik, polis ararsa ceza yazar" yanıtını verdi.

Bunun üzerine denetim noktasına getirilerek kontrol edilen taksinin evrakında herhangi bir eksiklik bulunmadığı belirlenirken, sürücüye yolcu seçtiği gerekçesiyle 4 bin 64 lira ceza kesilerek, aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.

Bu sırada cezaya itiraz eden taksi şoförü kendisini durduran polis memuruna tepki göstererek, ceza makbuzunu yere attı.

Denetimde, yolcu seçtiği gerekçesiyle bir başka sürücüye de 4 bin 64 lira ceza kesilerek aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.

Eminönü'nde oğluyla taksi bekleyen Can Aksungur, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir buçuk saat taksi beklediğini, uygulamadan çağırdığı aracın da turist aldığını söyleyerek, taksi sorununun çözülmesini talep etti.

Çok sayıda emniyet personelinin görev aldığı denetimlerde, yolcu seçme şikayetlerinin yoğun olduğu Eminönü, Taksim, Şişli gibi merkezi yerlerdeki söz konusu ihbarları hızlıca değerlendiren polis memurları, ayrıca vatandaşlara taksilere binme konusunda da yardımcı oluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eyüpspor, Kocaelispor'u iki golle geçti
Eyüpspor, Kocaelispor'u iki golle geçti
Ankaragücü ile Adana Demirspor yenişemedi!
Ankaragücü ile Adana Demirspor yenişemedi!
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlık geçirdi
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlık geçirdi
Vergisiz telefonda tarih belli oldu
Vergisiz telefonda tarih belli oldu
Filenin Sultanları, Çekya'yı devirdi
Filenin Sultanları, Çekya'yı devirdi
Beşiktaş, UEFA kadrosunda değişiklik yaptı
Beşiktaş, UEFA kadrosunda değişiklik yaptı
Netanyahu: Batı Şeria’daki saldırıların sorumlusu İran
Netanyahu: Batı Şeria’daki saldırıların sorumlusu İran
Bakan Yumaklı açıkladı: 81 ilde başladı üç hafta sürecek
Bakan Yumaklı açıkladı: 81 ilde başladı üç hafta sürecek
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 2 bina boşaltıldı
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 2 bina boşaltıldı
e-Devlete giriş sayısı 3 milyarı aştı
e-Devlete giriş sayısı 3 milyarı aştı
Dikkat çeken Togg araştırması! Ülke ülke liste açıklandı
Dikkat çeken Togg araştırması! Ülke ülke liste açıklandı
CHP'den Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Çekip gitmesi lazım" sözlerine cevap
CHP'den Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Çekip gitmesi lazım" sözlerine cevap