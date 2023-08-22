BIST 7.843
DOLAR 27,20
EURO 29,73
ALTIN 1.663,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Şanlıurfa'da kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta kontrolden çıkan bir araç park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada araç kullanılamaz hale gelirken 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Suruç karayolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Osman K.’nin kullandığı 27 SZ 978 plakalı otomobil, yol kenarında ters duran Erkan B.’nin kullandığı 63 AFN 870 plakalı sulama birliğine ait kamyonete çarptı.

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Osman K.’yi çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerden Osman K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Edin Dzeko'dan Cengiz Ünder ve Fred açıklaması
Edin Dzeko'dan Cengiz Ünder ve Fred açıklaması
Takıntılı sevgiliden pembe panjurlu intikam! Çıplak fotoğraflarla taciz etti
Takıntılı sevgiliden pembe panjurlu intikam! Çıplak fotoğraflarla taciz etti
İYİ Parti'ye 'Kılıçdaroğlu'nun adalığının önüne geçin' diyen CHP'liler kimdi? Akşener'den yardım istediler
İYİ Parti'ye 'Kılıçdaroğlu'nun adalığının önüne geçin' diyen CHP'liler kimdi? Akşener'den yardım istediler
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması! 'Hiç hoşuma gitmiyor'
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması! 'Hiç hoşuma gitmiyor'
Milyonlarca memur ve memur emeklisi için son gün! Zam için son toplantı bugün işte zam teklif...
Milyonlarca memur ve memur emeklisi için son gün! Zam için son toplantı bugün işte zam teklif...
Prigojin ortaya çıktı: Rusya'nın etkinliğini bütün kıtalarda büyüteceğiz
Prigojin ortaya çıktı: Rusya'nın etkinliğini bütün kıtalarda büyüteceğiz
İstanbul'da taksimetre açmayan taksicilere denetim
İstanbul'da taksimetre açmayan taksicilere denetim
Eyüpspor, Kocaelispor'u iki golle geçti
Eyüpspor, Kocaelispor'u iki golle geçti
Ankaragücü ile Adana Demirspor yenişemedi!
Ankaragücü ile Adana Demirspor yenişemedi!
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlık geçirdi
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlık geçirdi
Vergisiz telefonda tarih belli oldu
Vergisiz telefonda tarih belli oldu
Filenin Sultanları, Çekya'yı devirdi
Filenin Sultanları, Çekya'yı devirdi