Takıntılı sevgiliden pembe panjurlu intikam! Çıplak fotoğraflarla taciz etti

İSTANBUL Çekmeköy'de diş hekimi Sefa K. tarafından terkedilince ayrılığı hazmedemeyen Elif E., birçok hat alıp farklı numaralardan mesajlar attı, çıplak fotoğraflarla taciz etti. Bu da yetmedi, "Pembe Panjur" adlı arkadaşlık sitesine izinsiz şekilde sevgilisinin numarasını kaydetti. Arayan yazanlardan telefonunu kullanamaz hale gelen diş hekimi, savcılığa koştu.

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İstanbul'da İnternet ortamında tanışarak konuşmaya başlayan diş hekimi Sefa K.(42) ve Elif E.'nin arkadaşlığı, bir süre sonra yerini duygusal ilişkiye bıraktı. Ancak geçtiğimiz aralık ayında Elif E.(37), aşklarının dolu dizgin devam ettiğini düşünürken Sefa K.'nin ayrılık kararıyla büyük bir hüsrana uğradı.

"İ., şeytan kılıklı o..., g... suratlı p..."

Sabah'ın haberine göre, erkek arkadaşının kendisini terk etmesiyle deliye dönen Elif E., ayrılığı hazmedemedi ve akıl almaz yöntemlere başvurdu. Kafasında intikam planları kuran genç kadın, birçok telefon hattı alıp değişik numaralardan eski sevgilisine mesajlar göndermeye başladı. "İ., şeytan kılıklı o..., g... suratlı p..." şeklindeki hakaretleriyle Sefa K.'yi taciz eden takıntılı sevgili bununla da yetinmedi.

Çıplak fotoğraf sonrası Pembe Panjur

İddiaya göre çıplak fotoğraflarını Sefa K.'ye atarak başkalarıyla görüşmesini engellemeye çalışan Elif E, üzerine bir de Sefa K.'nin telefon numarasını izinsiz olarak "Pembe Panjur" isimli arkadaşlık sitesine yükledi.

Tanımadığı yüzlerce numarayla kafayı yiyen diş doktoru ise bozulan huzurunu düzeltmek için soluğu savcılıkta aldı. Telefonla konuşamaz hale gelen adam, takıntılı eski kız arkadaşından şikayetçi oldu.

Savcılık, evlilik sitesinin yetkilisini sorguladı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada savunma yapan şüpheli Elif E., müştekinin kendisini aldattığını ileri sürerek atılan suçlamaları reddetti. Bunun üzerine harekete geçen savcılık soru işaretlerini ortadan kaldırmak için söz konusu arkadaşlık sitesinin sahibine başvurdu.

Takıntılı sevgiliye 8 yıl hapis talebi

"Pembe Panjur" isimli evlilik sitesinin yetkilisi olan Mustafa Haluk Akın ifadesinde siteye "Cnn" hesabı ile giriş yapan şahsın telefon numarasını söylemesi ve söz konusu numaranın şüpheli adına kayıtlı olduğunun tespit edilmesiyle gerçek ortaya çıktı.

Takıntılı sevgiliye "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Hakaret" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 8 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.