Rıdvan Dilmen 'bu konuda çok iddialıyım' diyerek açıkladı: Hiç sürpriz gelmez

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, bu kadronun Fenerbahçe tarihinin en üçlü kadrosu olduğunu söyledi. Manchester United'dan alınan Fred'e övgüler yağdıran Dilmen, "Fenerbahçe'nin Twente'yi geçmesi halinde Konferans Ligi'nde yarı final oynaması hiç sürpriz gelmez. Çeyrek final oynamaması sürprizdir. Bu konuda çok iddialıyım." dedi.

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Yılport Samsunspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve haftayı lider kapattı. Galibiyeti getiren golleri ise Edin Dzeko ile Sebastian Szymanski kaydetti.

Süper Lig'de 2'de 2 yapan tek takım olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda eşleştiği Twente maçına gözünü dikti. Sarı - lacivertliler için spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir yorum geldi.

Dilmen, Fenerbahçe'nin gruplara kalması halinde Avrupa'daki macerası hakkında kehanette bulundu.

En güçlü kadro

"23-24 kişilik kadro, Fenerbahçe tarihinin en güçlü kadrosudur. Tekrar söylüyorum. Ben Cemil - Osman - Önder forvetleriyle büyüdüm. O zamandan beri gördüğüm en güçlü kadro bu."

"İcardi'nin orta saha versiyonu"

"Icardi için söylediğim her neyse santrfor olarak, orta saha olarak Fred için için söylüyorum. Çok büyük oyuncu almış Fenerbahçe, her yönüyle. Savunmadan top alışı, servisi, oyunun yönünü değiştirmesi. Benim Tadic de dahil olmak üzere etkilendiğim 1 numara uzak ara Fred'dir. Gördüğüm en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi. "

"Bu konuda iddialıyım"

"Fenerbahçe'nin Twente'yi geçmesi halinde Konferans Ligi'nde yarı final oynaması hiç sürpriz gelmez. Çeyrek final oynamaması sürprizdir. Bu konuda çok iddialıyım."

"Sürpriz olur"

"Fenerbahçe'nin içeride dışarıda, derbiler ve Trabzonspor ile Adana Demirspor maçları dışında puan kaybetmesi sürpriz olur."