BIST 7.843
DOLAR 27,20
EURO 29,73
ALTIN 1.663,21
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yumaklı duyurdu: 81 ilde gıda denetimleri başladı

Bakan Yumaklı duyurdu: 81 ilde gıda denetimleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabında 81 ilde 3 hafta sürecek gıda denetimlerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından gıda denetimlerine ilişkin 81 ilde 3 hafta sürecek gıda denetimlerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Yumaklı, "Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yıl boyunca gerçekleştirilen toplu tüketim yerlerindeki rutin gıda denetimlerimize ilaveten, 7 bin 628 personelimizin katılımıyla 81 ilimizde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattık. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan açıklama! Talisca ve Sergio Ramos
Beşiktaş'tan açıklama! Talisca ve Sergio Ramos
Şanlıurfa'da kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Şanlıurfa'da kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Edin Dzeko'dan Cengiz Ünder ve Fred açıklaması
Edin Dzeko'dan Cengiz Ünder ve Fred açıklaması
Takıntılı sevgiliden pembe panjurlu intikam! Çıplak fotoğraflarla taciz etti
Takıntılı sevgiliden pembe panjurlu intikam! Çıplak fotoğraflarla taciz etti
İYİ Parti'ye 'Kılıçdaroğlu'nun adalığının önüne geçin' diyen CHP'liler kimdi? Akşener'den yardım istediler
İYİ Parti'ye 'Kılıçdaroğlu'nun adalığının önüne geçin' diyen CHP'liler kimdi? Akşener'den yardım istediler
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması! 'Hiç hoşuma gitmiyor'
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması! 'Hiç hoşuma gitmiyor'
Milyonlarca memur ve memur emeklisi için son gün! Zam için son toplantı bugün işte zam teklif...
Milyonlarca memur ve memur emeklisi için son gün! Zam için son toplantı bugün işte zam teklif...
Prigojin ortaya çıktı: Rusya'nın etkinliğini bütün kıtalarda büyüteceğiz
Prigojin ortaya çıktı: Rusya'nın etkinliğini bütün kıtalarda büyüteceğiz
İstanbul'da taksimetre açmayan taksicilere denetim
İstanbul'da taksimetre açmayan taksicilere denetim
Eyüpspor, Kocaelispor'u iki golle geçti
Eyüpspor, Kocaelispor'u iki golle geçti
Ankaragücü ile Adana Demirspor yenişemedi!
Ankaragücü ile Adana Demirspor yenişemedi!
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlık geçirdi
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlık geçirdi