Samsun'da korkunç kaza! Virajı alamayan araç tarlaya uçtu: 3 yaralı

Samsun Havza'da konrtolden çıkan bir araç virajı alamayarak tarlaya uçtu. Takla atan araçta 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Aşağı Susuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinem Barut (24) idaresindeki 55 H 6737 plakalı otomobil keskin virajı alamayarak yoldan çıkıp tarlaya düştü.

Yüksekten tarlaya düşen araç içerisinde bulunan sürücüsü Sinem Barut, Sıla Keskin (17) ve Bayram Can Çulha (26) yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.