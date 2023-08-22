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Motosiklete çarpmamak için manevra yapan araç yayaya çarptı! 4 kişi yaralandı

Motosiklete çarpmamak için manevra yapan araç yayaya çarptı! 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te kontrolden çıkan bir araç motosiklete çarpmamak için yaptığı manevrayla yayaya çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı Ali Fuat Cebesoy Bulvarında meydana geldi. Ali Fuat Cebesoy Bulvarı istikametinde ilerleyen yabancı uyruklu Hala Şiray idaresindeki 27 FZ 358 plakalı araç, Kıbrıs caddesi istikametinden gelen Cuma Mert Şiraki idaresindeki 27 ANA 711 plakalı motora çarpmamak için manevra yaptı.

Manevra sonucu yolda yaya olarak ilerleyen Abdulkadir Aydın Er’e çarptı. Kaza sonucu otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken, kaza sonrası 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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