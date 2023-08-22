Ukrayna’nın insansız hava aracı, Rus süpersonik bombardıman uçağını imha etti

Ukrayna, insansız hava aracı ile Rus topraklarındaki Soltsy-2 Askeri Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıda Tu-22 tipi bombardıman uçağını vurdu.

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Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları devam ediyor. Ukrayna tarafından Rusya’nın Kaluga bölgesindeki Soltsy-2 Askeri Hava Üssü’ne sabah saatlerinde İHA saldırısı düzenlendi.

Ukrayna tarafı saldırıda Tu-22 tipi bombardıman uçağının vurulduğunu aktarırken, Rusya tarafı bir uçağın hafif hasar gördüğünü açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda ise saldırıda bir uçağın alevler içinde kaldığı görüldü.

Ukrayna Askeri İstihbarat Sözcüsü Andriy Yusov yaptığı açıklamada, “En az 1 Rus uçağı hasar gördü. Her zaman olduğu gibi Rus rejimi zarar ve gerçek hasarın boyutlarını gizlemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna istihbarat elemanlarının görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini söyleyen Yusov, “Her zaman olduğu gibi istihbarat servisi elemanlarımız saldırgan devlete karşı görevlerini yerine getirmeye devam ediyor” dedi.

Rusya 1 uçağın hasar gördüğünü iddia etti

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu İHA saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, helikopter tipi İHA ile saldırı düzenlendiği ifade edilerek, "İHA, hava sahası gözlem karakolu tarafından tespit edildi ve hafif silahlarla vuruldu" denildi. Açıklamada, "Bir uçak hasar gördü, terör eylemi sonucunda can kaybı olmadı” ifadeleri kullanılarak, hava üssünün otoparkında çıkan yangının da kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

Rusya, Tu-22 süpersonik bombardıman uçaklarını Ukrayna topraklarına düzenlenen bombardımanlarda sık sık kullanılıyor.