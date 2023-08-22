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Bursa'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi feci şekilde can verdi!

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi feci şekilde can verdi!

Bursa Yenişehir'de kontrolden çıkan traktörün devrilmesi ile traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay Subaşı köyünde meydana geldi. Yenişehir’e traktörü ile buğday satmaya giden Mehmet Özel (55), köy dönüşü traktörünü Subaşı köprüsü yakınlarında şarampole devirdi.

Traktör altında kalan ve ağır yaralanan Mehmet Özel, önce Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Bursa’ya sevk edilen Özel hayatını kaybetti. Mehmet Özel Subaşı köyünde toprağa verilecek

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