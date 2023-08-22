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Meclis'te yeni geçici ittifak doğuyor! Abdulkadir Selvi yazdı

Meclis'te yeni geçici ittifak doğuyor! Abdulkadir Selvi yazdı

Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve aileyle ilgili düzenleme yapan Anayasa değişikliğinin Ekim ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Söz konusu başörtüsü olunca muhafazakâr tabanda güçlü bir ittifak sağlanacağını belirten Abdülkadir Selvi, "AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti ve DSP firesiz oy verdikleri takdirde 401’e ulaşıyor." dedi.

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Meclis açılınca AK Parti ve MHP başörtüsüne anayasal güvence getiren ve aileyle ilgili düzenleme yapan Anayasa değişikliğini Meclis’e sunacak.

Anayasa değişikliği 360’ın üzerinde bir sayıyla geçerse referanduma gidecek. Eğer 400’ün üzerinde bir sayıyla kabul edilirse referanduma gerek kalmayacak.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Anayasa değişikliğiyle ilgili partilerin olası tepkilerini yazısında değerlendirdi. Selvi, CHP, HDP ve TİP'in 'evet' demesinin beklenmediğini yazdı.

Önümüzdeki aylarda yeni bir işbirliğinin doğacağını savunan Selvi, "Bu ittifakın adı, “başörtüsü ittifakı” ifadelerini kullanarak yazısına şöyle devam etti:

"Evet" diyeceklerin oranı

"Ancak AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti ve DSP firesiz oy verdikleri takdirde 401’e ulaşıyor. Böylece Anayasa değişikliğinin referanduma gitmeden Meclis’ten geçmesi imkânı doğuyor. Ama referandum aralığında geçerse, o zaman millete gidilir. Söz konusu başörtüsü olunca muhafazakâr tabanda güçlü bir ittifak sağlanır

Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği siyaseti yeniden şekillendirecek. Belki ileriye dönük yeni ittifakların temelini atacak. Merkez sağ kökenli partiler ile AK Parti arasında temas kurulması imkânını doğuracak. Bu aynı zamanda CHP ile HDP’nin baş başa kalması anlamına gelecek. Bu gelişme Meclis’te başörtüsü ittifakının kurulmasını sağlayacak."

Abdülkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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