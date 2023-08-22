Edremit Körfezi'ne sağlıklı giren hasta çıkıyor! 10 yıldır can çekişiyor

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden biri olan ve Kaz Dağları, Midilli Adası ve Madra Dağları arasında yer alan Balıkesir'deki Edremit Körfezi son dönemde kirlilik tehlikesi ile karşı karşıya.

Abone ol

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde 2013’ten beri kanalizasyon alt yapısının yetersizliği nedeniyle kirli sular denize bırakılmaya devam ediyor. Hazırlanan raporlar başlatılan kampanyalar olmasına rağmen yaz aylarında nüfusun 1 milyona çıktığı Körfez’de hala 170 bin kişiyi kaldıracak arıtma sistemi bulunuyor. Balıkesir’in en önemli tatil beldesinde yerli ve yabancı turistin artık denize girmekte tedirgin olduğu ve girip hastalananların sayısının arttığı belirtildi.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre özellikle yaz aylarında nüfusun 4-5 kat arttığı bölgede, yetersiz kanalizasyon alt yapısı ve arıtma sistemi nedeniyle kirli suların denize bırakılması durumu gündeme geldi. Birçok insanın denize girmekte tereddüt ettiği bölgede, denize giren bazı insanların da hastalandığı belirtiliyor.

Denize giren hastalanıyor

Kirlilik ile ilgili girişimler ise aslında 2021 yılından bu yana sürüyor. 2021 yılında 180 sitenin yöneticisinin imzası ile CİMER, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Çevre İl Müdürlüğü ve BASKİ gibi ilgili kurumlara başvuru yapıldı. Aradan geçen iki yılda ise yöre halkının beklediği adımlar atılmadı, talepler karşılanmadı. Son iki yılda kirliliğin daha da artması sonrası bölgede yaşayan sitelerdeki yöneticiler ve insanlar bir araya gelerek Körfez Siteler Derneği'ni kurdu. Yaşanan duruma ilişkin geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan Körfez Siteler Derneği, denize bağlantısı olan derelerin adeta lağım suyu taşıdığını vurguladı. Dernek, birçok insanın bu sebeple hastalandığını da belirtti.



Körfez Siteler Derneği Başkanı İsmail Çınar, körfez bölgesinde uzun süredir başvurulara rağmen yeterli arıtma sistemi kurulmadığını dile getirdi. Çınar, “Yedi mahallede kanalizasyon alt yapısı da bulunmuyor. 2013 yılında Erdoğan Bayraktar'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde bu duruma ilişkin hazırlanan bir rapor da mevcut. Şikayetler üzerine bu rapor hazırlanmış. Buna rağmen o günden bugüne hiçbir tedbir alınmadı. Her geçen gün körfez kirlenmeye devam ederken artık son iki yıldır kirlilik gözle görülür biçimde arttı” dedi.