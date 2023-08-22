Sosyete bu ihanetle çalkalanıyor! Milyoner, nişan gecesinde nasıl aldatıldığını anlattı

Sosyetenin ünlü simalarından milyoner bir bankacı, lüks villasında düzenlediği nişan partisinde yaptığı konuşma ile herkesi şaşkına çevirdi.

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İtalyan sosyetesinin ve bankacılık dünyasının önde gelen isimlerinden olan milyoner Massimo Segre bir süredir birlikte olduğu ve evlenme hazırlığı içerisinde olduğu kız arkadaşı Cristina Seymandi ile düzenlediği nişan davetinde herkesi şoke etti.

Torino’daki lüks villasında düzenlenen davette sahneye çıkan Segre, mikrofonu eline alıp bir de konuşma yaptı.

Fakat konuşma, bütün davetlilerin tahmin ettiği gibi aşk, sevgi ve tanışmaları hakkında olmadı. Zira 64 yaşındaki Segre, davetlilere, 47 yaşındaki Seymandi tarafından nasıl aldatıldığını tane tane açıkladı. Konuşmasının sonunda ise Segre, Seymandi ile evlilik planlarını rafa kaldırdığını söyleyerek ilişkisini bitirme kararı aldığını da duyurdu.

Konuşmasına, “Ben Cristina’ya sevme özgürlüğü veriyorum. Özellikle de başka bir adama, bir avukata. Görünen o ki ona bana verdiği değerden daha fazlasını veriyormuş” ifadeleriyle başlayan Segre daha sonra tonunu da artırdı.

"Cinsel olarak ne kadar aşık olduğunu biliyorum" deyip fotoğraflar gösterdi

Segre, “Sevgili Cristina, ona duygusal ve cinsel olarak ne kadar aşık olduğunu biliyorum. Ondan önce de bir fabrikatörle de ilişkin olduğunu biliyorum” dedi. 150 kişinin katıldığı davette hızını alamayan Segre, davetlilere, sevgilisinin başka adamlarla çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.

"Parasını ödemiştim"

Segre, bu durumdan memnun olmadığını söylerken, “Çok banal bir aldatma hikayesi. Evlilik öncesinde olsa bile çok hayal kırıklığına uğradım. Kalbim kırıldı” dedi. Segre ayrıca sevgilisine de bir jest yaptı. Segre, “Sana mutluluklar diliyorum, istersen sevgilinle Mikonos’a gidebilirsin zaten onun parasını ödemiştim” dedi.

Aldatan kadın eski sevgilisine dava açacak

Konuşma biter bitmez ışıklar kapanında Segre sahneden indi. Davetliler ne yapacaklarını bilemeyerek kalakalırken, olayın sosyal medyada yayılmasından sonra Seymandi eleştiri yağmuruna tutuldu.

Fakat İtalyan medyasına konuşan Seymandi, eski partneri hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve imajını zedeleme suçlamasını yönelteceğini söyledi. Seymandi’nin avukatı, “Dava sürecini başlatacağız. İtalyan vatandaşlarından çok ciddi saldırı ve tehditler geliyor. Müvekkilim travma yaşıyor” dedi.

700 bin Euro çaldığını iddia etti

Avukat Claudio Strata, “Eski sevgilisi müvekkilimi kasten rezil etti. Düzinelerce insanın önünde okunan metnin videoya alınması ve gazetelere gönderilmesi bizce kasıtlı” dedi.

Segre ayrıca Seymandi’nin, ortak hesaplarından 700 bin Euro çaldığını da iddia ederken Seymandi’nin avukatı bu parayı ünlü bankacının isteyerek gönderdiğini öne sürdü.