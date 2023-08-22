BIST 7.833
DOLAR 27,20
EURO 29,73
ALTIN 1.663,31
HABER /  DÜNYA

ABD 'açığız' dedi Rusya'yı havada sıkıntılı günler mi bekliyor?

ABD 'açığız' dedi Rusya'yı havada sıkıntılı günler mi bekliyor?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ihtiyaç halinde Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeye açık olduklarını duyurdu.

Abone ol

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu eğitime dair açıklamalarda bulundu.

Avrupalıların "üstesinden gelebileceğinden daha çok sayıda" Ukraynalı pilotun F-16 eğitimine ihtiyaç duyması halinde ABD'nin de devreye girebileceğini belirten Singh, "Avrupa'da kapasite dolarsa mevcut pilotları eğitmeye açığız. Eğer Danimarka ve Hollanda eğitim konusunda başı çekiyorsa ve Ukrayna'nın göndermeyi planladığı pilotları eğitecek kapasiteye sahip değillerse o zaman biz de eğitime yardımcı olacağız." dedi.

Singh, ayrıca, Ukraynalı pilotların F-16'ları kullanmaya hazır hale gelmeleri için "ciddi bir İngilizce eğitimi"nden geçmeleri gerekeceğini ve bunun biraz zaman alacağını söyledi.

Ukrayna'ya F-16 sağlanması için Hollanda ve Danimarka öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi, mayısta kabul etmişti.

Danimarka, 4 ila 6 ay süre olan Ukraynalı pilotların eğitiminin tamamlanmasıyla yıl sonuna doğru 19 adet F-16’yı Ukrayna’ya teslim etme sözü vermişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 20 Ağustos'ta Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda ve Danimarka’dan toplam 61 adet F-16’yı teslim alacaklarını söylemişti.

ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmesi için Hollanda ve Danimarka'ya yeşil ışık yakmasıyla Zelenskiy, 20 Ağustos'ta Hollanda’yı ziyaret etmiş ve ardından Danimarka’ya geçmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hande Sarıoğlu tarzıyla Nişantaşı'nda tüm gözleri üzerine çekti! Bakan bir daha baktı
Hande Sarıoğlu tarzıyla Nişantaşı'nda tüm gözleri üzerine çekti! Bakan bir daha baktı
Sabıkalı sapık mahalleyi ayağa kaldırdı! 3 gün boyunca kadınları ve genç kızları taciz etti
Sabıkalı sapık mahalleyi ayağa kaldırdı! 3 gün boyunca kadınları ve genç kızları taciz etti
Şanssızlığın bu kadarı! Yeni aldığı otomobili gözlerinin önünde alev alev yandı
Şanssızlığın bu kadarı! Yeni aldığı otomobili gözlerinin önünde alev alev yandı
Sosyete bu ihanetle çalkalanıyor! Milyoner, nişan gecesinde nasıl aldatıldığını anlattı
Sosyete bu ihanetle çalkalanıyor! Milyoner, nişan gecesinde nasıl aldatıldığını anlattı
Karısını çalıştığı işyerinde katletti! Kayınvalidesinin sözleri yürek dağladı
Karısını çalıştığı işyerinde katletti! Kayınvalidesinin sözleri yürek dağladı
Edremit Körfezi'ne sağlıklı giren hasta çıkıyor! 10 yıldır can çekişiyor
Edremit Körfezi'ne sağlıklı giren hasta çıkıyor! 10 yıldır can çekişiyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor! Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor...
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor! Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor...
Meclis'te yeni geçici ittifak doğuyor! Abdulkadir Selvi yazdı
Meclis'te yeni geçici ittifak doğuyor! Abdulkadir Selvi yazdı
Batman'da 5 yaşındaki çocuk, 2 yaşındaki kardeşini istemeden öldürdü
Batman'da 5 yaşındaki çocuk, 2 yaşındaki kardeşini istemeden öldürdü
Bursa'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı!
Bursa'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı!
Ukrayna’nın insansız hava aracı, Rus süpersonik bombardıman uçağını imha etti
Ukrayna’nın insansız hava aracı, Rus süpersonik bombardıman uçağını imha etti
FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon