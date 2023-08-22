Hande Sarıoğlu tarzıyla Nişantaşı'nda tüm gözleri üzerine çekti! Bakan bir daha baktı

Son dönemde tatil pozlarıyla gündeme gelen spiker Hande Sarıoğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Kendini spora veren ve fit görünümüyle dikkat çeken güzel spikerin sokak tarzına ise bir bakan bir daha baktı.

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Cesur pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olmuştu. O günden beri gittikçe popülerleşen ve spor yorumlarıyla adından söz ettiren spiker son dönemde ise pozlarıyla gündemde.

Nişantaşı'nda görüntülenen güzel spiker kombiniyle dikkat çekti. Son dönemde sporunu aksatmayan Sarıoğlu'nun iddialı tarzına bir bakan bir daha baktı.

"Düşünmüyorum"

Hande Sarıoğlu, "Ekrana dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Düşünmüyorum. Dijitalde daha rahatım. Kendimi orada daha özgür hissediyorum. Orada devam edeceğim" yanıtını verdi.

Fanatik Galatasaray taraftarı olduğunu yenileyen Sarıoğlu, "Galatasaray maçları olduğu gün heyecanlıyım. Her maça gitmeye çalışıyorum. Galatasaray'ın yeni transferleri beni daha çok heyecanlandırdı" dedi.

(SnobMagazin)