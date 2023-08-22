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Evrim Akın, Erman Toroğlu'nun yatak odasına girdi! Gören herkes aynı soruyu sordu

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Evrim Akın, Erman Toroğlu'nun yatak odasına girdi! Gören herkes aynı soruyu sordu

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Evrim Akın'a açtığı evinin kapılarıyla adından söz ettirdi. Ünlü yorumcunun yatak odası sosyal medyanın diline düştü.

Evrim Akın, Erman Toroğlu'nun yatak odasına girdi! Gören herkes aynı soruyu sordu

Türk futbolunun önemli ismi Erman Toroğlu 2022 yılında İspanya'da kendisinden 35 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenerek sosyal medyada gündem olmuştu.

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Evrim Akın, Erman Toroğlu'nun yatak odasına girdi! Gören herkes aynı soruyu sordu

Şimdilerde spor yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu oldu.

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Evrim Akın, Erman Toroğlu'nun yatak odasına girdi! Gören herkes aynı soruyu sordu

Yaz aylarını Bodrum'daki deniz manzaralı evinde geçiren Toroğlu'nun saray yavrusunu andıran evi dikkat çekerken sosyal medyanın diline ise yatak odası düştü.

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Evrim Akın, Erman Toroğlu'nun yatak odasına girdi! Gören herkes aynı soruyu sordu

Toroğlu'nun yatak odasına giren Evrim Akın şoke oldu. Yatak odasının aynalarla dolu olması Evrim Akın gibi diğer görenleri de şaşırttı.

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