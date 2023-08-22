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Elektrik ve gaz borçları siliniyor: 11 ilde süre uzatıldı

Elektrik ve gaz borçları siliniyor: 11 ilde süre uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesi için başvuru süresi uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilgili şirketlerin tüketicilere ilişkin başvurularını 1 Kasım'a kadar kabul edecek.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerine yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik yaparak, ilgili şirketlerin tüketicilere ilişkin başvurularını 1 Kasım'a kadar kabul edeceğini duyurdu.

Şirketler ilgili tüketicilere başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilecek. Ancak, ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere 1 Kasım'a kadar tamamlanacak. Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan bir açıklamada bu süre 90 gün olarak belirtilmişti.

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