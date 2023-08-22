BIST 7.833
DOLAR 27,20
EURO 29,73
ALTIN 1.663,31
HABER /  GÜNCEL

İnsan kaçakçılarının yeni yöntemi1 Polis kılığına giren 13 kaçakçı yakalandı

İnsan kaçakçılarının yeni yöntemi1 Polis kılığına giren 13 kaçakçı yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda kaçakçıların yeni yöntemi ortaya çıktı. Polis kılığına girerek suç işleyen 13 kaçakçı yakalandı.

Abone ol

Gaziantep İl Jandarma komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesinde Gaziantep - Suriye sınır hattı boyunca “Göçmen Kaçakçılığı” suçunu organize olarak işleyen ve polis yeleği, tabanca, telsiz ile kelepçe taşıdığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda kendilerine polis süsü veren 13 organizatör gözaltına alınırken, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 82 şahıs, organizatörlerin göçmen kaçakçılığında kullandığı 6 araç ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek şebeke çökertildi.

Gözaltına alınan 13 organizatörden 11’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 82 şahıs sınır dışı edilerek, kullanılan araçlara ise el konulduğu bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Elektrik ve gaz borçları siliniyor: 11 ilde süre uzatıldı
Elektrik ve gaz borçları siliniyor: 11 ilde süre uzatıldı
ABD 'açığız' dedi Rusya'yı havada sıkıntılı günler mi bekliyor?
ABD 'açığız' dedi Rusya'yı havada sıkıntılı günler mi bekliyor?
Hande Sarıoğlu tarzıyla Nişantaşı'nda tüm gözleri üzerine çekti! Bakan bir daha baktı
Hande Sarıoğlu tarzıyla Nişantaşı'nda tüm gözleri üzerine çekti! Bakan bir daha baktı
Sabıkalı sapık mahalleyi ayağa kaldırdı! 3 gün boyunca kadınları ve genç kızları taciz etti
Sabıkalı sapık mahalleyi ayağa kaldırdı! 3 gün boyunca kadınları ve genç kızları taciz etti
Şanssızlığın bu kadarı! Yeni aldığı otomobili gözlerinin önünde alev alev yandı
Şanssızlığın bu kadarı! Yeni aldığı otomobili gözlerinin önünde alev alev yandı
Sosyete bu ihanetle çalkalanıyor! Milyoner, nişan gecesinde nasıl aldatıldığını anlattı
Sosyete bu ihanetle çalkalanıyor! Milyoner, nişan gecesinde nasıl aldatıldığını anlattı
Karısını çalıştığı işyerinde katletti! Kayınvalidesinin sözleri yürek dağladı
Karısını çalıştığı işyerinde katletti! Kayınvalidesinin sözleri yürek dağladı
Edremit Körfezi'ne sağlıklı giren hasta çıkıyor! 10 yıldır can çekişiyor
Edremit Körfezi'ne sağlıklı giren hasta çıkıyor! 10 yıldır can çekişiyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor! Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor...
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor! Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor...
Meclis'te yeni geçici ittifak doğuyor! Abdulkadir Selvi yazdı
Meclis'te yeni geçici ittifak doğuyor! Abdulkadir Selvi yazdı
Batman'da 5 yaşındaki çocuk, 2 yaşındaki kardeşini istemeden öldürdü
Batman'da 5 yaşındaki çocuk, 2 yaşındaki kardeşini istemeden öldürdü
Bursa'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı!
Bursa'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı!