Ali Yerlikaya'dan düzensiz göçmen açıklaması 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldikleri günden itibaren 66 bin düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Organizatörlere yönelik operasyonlara da ağırlık verdiklerini belirten Yerlikaya, "1 Ekim’de İstanbul’daki geri gönderme merkezimiz bittiğinde, Türkiye çapında aynı anda çalışma yürüteceğiz. Her şey çok farklı olacak" dedi.

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Seçimlerin ardından düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar artarak devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen sorunu ve insan kaçakçılarıyla mücadelede yeni adımların sinyalini verdi.

Yerlikaya, dün akşam kabine toplantısı sonrasına gazeteciler ile bir araya geldi.

Sputnik muhabirinin sorularını yanıtlayan Yerlikaya son dönemde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son dönemde yoğun bir çalışma başlattıklarını belirterek Türkiye’de düzenli göçmen sayıları ve son üç ayda yakalanan ve geri gönderilen düzensiz göçmen rakamlarını açıkladı.

‘Her şey farklı olacak’

Yerlikaya “Göçmen kaçakçılığına ilişkin organizatörlere yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Göçmenler ikiye ayrılıyor. Bir yasal olanı, bir de yasal olmayanı. Düzenli göçmen sayısı 4 milyon 88 bin. Bunlar Suriyeli ve uluslararası koruma ve ikamet izinleri olanlar. Diğeri ise sınırdan kaçak geçmiş veya vizeli gelmiş ama vize süresi bitmiş olanlar. Bunlarla ilgili olarak biz İstanbul’u pilot bölge yaptık ama geldiğimiz günden beri şu ana kadar 66 bin düzensiz göçmen yakalandı ve bunun 25 bini geri gönderildi. 1 Ekim’de İstanbul’daki geri gönderme merkezimiz bittiğinde, Türkiye çapında aynı anda çalışma yürüteceğiz. Her şey çok farklı olacak” ifadelerini kullandı.