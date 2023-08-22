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Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni 10 gün sonra bulundu!

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni 10 gün sonra bulundu!

Adıyaman'da ormanlık alanda yürüyüş yapmak için sabah saatlerinde evden çıkan yaşlı adamdan haber alınamamıştı. 10 gündür aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 25102 Sokak'ta bulunan evinden sabahın erken saatlerinde çıkan ve ormanlık alanda yürüyüş yapan 85 yaşındaki Hüseyin Doğan’dan 10 gün sonra acı haber geldi.

11 çocuk babası Hüseyin Doğan’ın kaybolduğu bölgede günlerce arama yapıldı. AFAD, Jandarma ve polis ekipleri tarafından 10 gün boyunca kayıp şahıs ormanlık alanda arandı.

Şahsın cansız bedenine bu sabah arama yapan jandarma ekipleri ulaştı. Karadağ Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan şahsın cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön otopsi sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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