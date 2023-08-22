Bankalar KKM kararını eleştirdi, TCMB ‘düzenleme gerekli’ dedi

Merkez Bankası, KKM hesaplarını azaltmayı amaçlayan yeni adımlarına yönelik dün bankaların eleştirilerini dinlediği bir toplantı gerçekleştirdi. TCMB bankalara zorlukların farkında olduklarını belirterek düzenlemelerin gerekli olduğu mesajı verdi.

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Bankacılık sektörü, yetkililerin KKM’yi (Kur Korumalı Mevduat) dizginlemek için koyduğu zorlu hedeflerin kârlarını riske attığından şikayetçi.

Bloomberg’de yayımlanan Kerim Karakaya ve Asli Kandemir imzalı habere göre, Merkez Bankası dün bankalarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda KKM hesaplarını azaltmayı amaçlayan yeni adımlar konuşuldu.

Konu ile ilgili bilgi sahibi olan kaynakların aktardığı bilgiye göre, bankalar dün telekonferans aracılığı ile gerçekleştirilen toplantıda Merkez Bankası’nın (TCMB) üst düzey yetkililerine endişelerini dile getirdi.

Toplantıda ne konuşuldu?

Bankalar, iddialı dönüştürme hedeflerini tutturmakta büyük ihtimalle başarısız olacaklarını ve bu durumda bol miktarlarda düşük getirili devlet tahvili almaları gerekeceğini söyledi.

Yetkililer ise geçişi yönetmenin zorluklarını kabul ederek birikmiş KKM mevduatlarının düzenli mevduatlara dönüştürülmesinin önemini vurguladı. Yetkililer ayrıca KKM’nin tasfiye edilmesinin Türkiye’nin para politikası çerçevesini basitleştirmenin anahtarı olduğunu söyledi.

Reuters’a konuşan bir bankacı ise “Dün bankalar TCMB’ye yeni düzenlemeler hakkında fikirlerini ve endişelerini iletti. Yeni riskleri bankalar TCMB’ye iletti. TCMB’nin eleştirilere rağmen uygulamalarda kararlı olduğunu gördük ancak zorlukların farkında olduklarını da söylediler” dedi.

Merkez Bankası ise konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Ne olmuştu?

Toplantı, hafta sonu alınan KKM kararının ardından geldi. TCMB, bankaların kademeli olarak KKM sahiplerini normal lira hesaplarına geçmeye ikna etmesi gerektiğine karar verdi.

Aralık 2021’de yaşanan kur krizinin ardından acil bir koruma planı olarak tasarlanan KKM uygulaması kapsamında açılan hesaplar zaman içinde 124 milyar dolara kadar yükseldi ve Türk bankalarında tutulan tüm mevduatın dörtte birinden fazlasını oluşturdu.