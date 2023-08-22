Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak için Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak. Ardından Fidan, 25 Ağustos'ta ise Ukrayna'yı ziyaret edecek.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak. Ziyarette güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Fidan bu ziyaretinin ardından 25 Ağustos’ta Ukrayna’ya gidecek.

Ziyaretin, ABD’nin Ukrayna’dan Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı için alternatif rota arayışları nedeniyle Karadeniz’deki gerilimin daha da tırmanma ihtimali nedeniyle yapılacağı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

21 Ağustos kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde hem Tahıl Koridoru’nun tüm tarafların beklentilerini karşılayacak adil şartlarda yeniden açılması, hem de barış umutlarının filizlenmesi için daha çok çaba harcayacağız“ açıklamasında bulunarak Fidan’ın önümüzdeki günlerde Rusya’ya ziyarette bulunacağını söylemişti. Fidan ayrıca, dün Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya gelmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel gündemdeki güncel konuların ele alındığı duyurulmuştu.