Turist dolu otobüs tıra çarptı! Dehşet anları kameraya yansıdı

Nevşehir'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü tıra çarptı. Faciadan dönülen kazanın görümtüleri kameralara yansıdı.

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Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Ürgüp Caddesi Polis Evi kavşağında meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan yolda seyir eden ve içinde turistlerin olduğu otobüs, Polis Evi kavşağından Ürgüp istikametine dönmeye çalıştığı sırada, bölünmüş yoldan gelen tır ile çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Büyük bir faciaya ramak kaldığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGSY) kameralarınca kaydedildi.