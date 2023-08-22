BIST 7.771
DOLAR 27,21
EURO 29,54
ALTIN 1.660,08
HABER /  SPOR

Samsunspor - Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsunspor - Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu.

Abone ol

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 2. yarısında ilginç bir an yaşandı. Topun oyunda olduğu sırada sahaya giren fare, futbolcuların arasından geçerek ısınma hareketlerinde bulunan Fenerbahçeli oyuncuların yanına gitti.

Fareyi önlerinde gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Mert Müldür ve Szymanski kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Tüm sahayı dolaşan fare daha sonra seyircilerin arasına tribüne giderek gözlerden kayboldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Turist dolu otobüs tıra çarptı! Dehşet anları kameraya yansıdı
Turist dolu otobüs tıra çarptı! Dehşet anları kameraya yansıdı
Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni 10 gün sonra bulundu!
Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni 10 gün sonra bulundu!
Eşi 32 yerinden bıçaklamıştı! Fenomen Merve Veziroğlu'ndan günler sonra ilk paylaşım
Eşi 32 yerinden bıçaklamıştı! Fenomen Merve Veziroğlu'ndan günler sonra ilk paylaşım
Bankalar KKM kararını eleştirdi, TCMB ‘düzenleme gerekli’ dedi
Bankalar KKM kararını eleştirdi, TCMB ‘düzenleme gerekli’ dedi
Otobüs şoförünün yemek kavgası kanlı bitti! 20 kişi gözaltına alındı
Otobüs şoförünün yemek kavgası kanlı bitti! 20 kişi gözaltına alındı
Dünya diken üstünde, giderek yayılıyor! İşte eris virüsünün Türkiye'ye geleceği tarih
Dünya diken üstünde, giderek yayılıyor! İşte eris virüsünün Türkiye'ye geleceği tarih
Erdoğan 'memnun edeceğiz' dedi uzman isimden en düşük emekli maaşı için yeni tahmin geldi
Erdoğan 'memnun edeceğiz' dedi uzman isimden en düşük emekli maaşı için yeni tahmin geldi
Belediye çalışanına küfür etti! ABB, Adnan Tatlısu'nun görevine son verdi
Belediye çalışanına küfür etti! ABB, Adnan Tatlısu'nun görevine son verdi
İnsan kaçakçılarının yeni yöntemi1 Polis kılığına giren 13 kaçakçı yakalandı
İnsan kaçakçılarının yeni yöntemi1 Polis kılığına giren 13 kaçakçı yakalandı
Elektrik ve gaz borçları siliniyor: 11 ilde süre uzatıldı
Elektrik ve gaz borçları siliniyor: 11 ilde süre uzatıldı
ABD 'açığız' dedi Rusya'yı havada sıkıntılı günler mi bekliyor?
ABD 'açığız' dedi Rusya'yı havada sıkıntılı günler mi bekliyor?
Hande Sarıoğlu tarzıyla Nişantaşı'nda tüm gözleri üzerine çekti! Bakan bir daha baktı
Hande Sarıoğlu tarzıyla Nişantaşı'nda tüm gözleri üzerine çekti! Bakan bir daha baktı