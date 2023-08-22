Bursa'da damat eğlencesi akılları aldı! Kostümlü halleriyle film sahnelerini aratmadılar
Bursa İnegöl'de bir çiftin düğünden sonra arkadaşları tarafından düzenlenen damat eğlencesi film sahnelerini aratmadı. Damadın arkadaşları kostüm giyip eğlendirdi.Abone ol
Kemal Karaman ile Kübra Özyücel çifti düzenlenen törenle dünya evine girdi. Cerrah Mahallesi'ndeki gelin indirmenin ardından damadın arkadaşları ilginç bir etkinliğe imza attı.
Yüzlerinde korkunç maskeler, ellerinde oraklarla damadı karşılayan gençlerin koreografisi film sahnelerini aratmadı.