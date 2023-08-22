Gıda malzemesi taşıyan kamyon seyir halindeyken alevlere teslim oldu!

Aydın'da seyir halindeyken yanmaya başlayan gıda yüklü kamyon yandı. Kısa sürede büyüyen yangın kamyonu küle çevirdi.

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Yangın, Aydın Muğla Karayolu Çine ilçesi çıkışında sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gıda zincirinin malzemelerinin yüklü olduğu 35 ZV 1807 plakalı kamyon, seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fark eden araç sürücü, yolun sağına geçerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Kısa sürede büyüyen yangında kamyon alevlere teslim olurken, kamyon ve içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması gerçekleştirmesinin ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.