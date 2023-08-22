Mehmet Şimşek açıkladı! Öğrenciye vergisiz telefon ne zaman verilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine toplantısının ardından öğrencilere verilecek vergisiz telefon vaadine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vergisiz telefonla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Şimşek, "Çalışma tamamlandıktan sonra duyurulacak" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin üniversite öğrencilerine vergisiz telefon vaadine yönelik bir çalışmalarının olduğunu fakat çalışmanın, tamamlandıktan sonra kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Bakan Şimşek, 'Çalışmamız var ama detay veremiyorum' dedi.

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi.

Kumpir yediği fotoğraf için ne dedi?

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, bir AVM'de kumpir yerken çekilen fotoğrafının hatırlatılması üzerine, "Haberim yoktu, daha sonra arkadaşlarımız benimle paylaştılar" dedi.

Vergisiz telefonda 3 senaryo!

Peki vergisiz telefonda indirim ne kadar? SGK uzmanı Emin Yılmaz, 10 bin TL, 41 bin TL ve 73 bin TL'lik 3 farklı telefon için hesap yaptı.

10 BİN TL OLAN 5 BİN 982 TL'YE DÜŞECEK: Vergili bir telefon 10 bin TL ise bunun KDV'si 1216 TL, Kültür Bakanlığı'na kesilecek pay 40 TL, ÖTV 2253 TL, TRT payı da 483 TL olmak üzere, 10 bin TL'lik telefon vergileri düşünce 5 bin 982 TL'ye düşmüş olacak.

41 BİN TL'LİK TELEFON, 22 BİN 465 TL: Farklı bir örnekte 41 bin TL'lik bir telefon varsa bundan KDV 5 bin 639 TL, 184 TL Kültür Bakanlığı payı, ÖTV 10 bin 444 TL, TRT payı 2238 TL, 41 bin TL'lik bir telefon vergiler düştükten sonra 22 bin 465 TL'ye geliyor.

73 BİN TL'LİK TELEFON İÇİN HESAP: 73 bin TL'lik bir telefonun 10 bin 10 bin 674 TL KDV, 349 TL Kültür Bakanlığı payı, ÖTV 19 bin 767 TL, TRT payı da 4235 TL, 73 bin TL'lik bir telefonun vergileri çıkardığımız zaman 37 bin 949 TL'ye geliyor.