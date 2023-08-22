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Eskişehir'de jandarmadan kaçak sigara operasyonu!

Eskişehir'de jandarmadan kaçak sigara operasyonu!

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışması üzerine şüpheli bir şahısın aracına arama gerçekleştirildi. Aramada aracın içerisinde 500 paket bandrolsüz ve hologramsız sigara, 8 adet kaçak elektronik sigara yakalandı.

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Odunpazarı ilçesinde şüpheli bir şahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız sigaraları müşteri buldukça piyasaya sürerek satış yapacağı bilgisi alındı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması ile şüphelinin aracında yapılan aramada; 500 paket bandrolsüz ve hologramsız sigara, 8 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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