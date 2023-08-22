BIST 7.749
DOLAR 27,20
EURO 29,63
ALTIN 1.662,76
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bakan Mehmet Fatih Kacır: Gökyüzüne Türk'ün imzasını atmaya devam edeceğiz

Bakan Mehmet Fatih Kacır: Gökyüzüne Türk'ün imzasını atmaya devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'e olan rekor ilgi ve katılımın Türk milletinin tam bağımsızlık sevdasından kaynaklandığını belirtti.

Abone ol

Kacır, ROKETSAN ev sahipliğinde Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması'nda yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olduğunu, katılımın da her yıl arttığını söyledi.

Bu yıl TEKNOFEST'in 6'ncısını düzenlediklerine değinen Kacır, 6 yıl önce 14 yarışmaya 20 bin gencin katıldığını dile getirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılında, 2023 TEKNOFEST'inde 41 yarışmaya 1 milyon gencin katıldığını anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda bu yılın ilk TEKNOFEST'ini İstanbul'da gerçekleştirdik ve 2 milyon 500 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Sadece diğer yarışmalarda değil, Roket Yarışması'nda da yıldan yıla katlanan bir ilgiye, katılıma şahitlik ettik. İlk yılımızda 156 takım Roket Yarışması'na başvurmuşken, bu yıl 1098 takım 'Bu yarışta ben de varım.' dedi. Bu rakamlar, yıldan yıla artan bu ilgi, şüphesiz yüksek teknolojiye yönelik toplumumuzda oluşan alakanın bir tezahürü. Dünyayı değiştiren işlerin yolunun yüksek teknolojiden geçtiğini en iyi gençlerimiz biliyor."

"Gökyüzüne Türk'ün imzasını atmaya devam edeceğiz"

Kacır, yeniliklere en erken gençlerin adapte olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yenilikleri geleceğe gençlerimiz taşıyor. Aynı zamanda bütün dünyada bu yenilikleri gençler ortaya çıkarıyor. Gençlerin kurdukları, dahil oldukları teknoloji takımları yeniliklere imza atıyor. Elbette küresel düzeyde yüksek teknolojiye artan ilgiyle birlikte bu rakamları açıklamak mümkün olabilirdi ancak Türkiye'de yaşanan bütün dünyanın da ötesinde bir şey. Yani yarışmalarımıza olan katılımı, TEKNOFEST'e gelen milyonları sadece yüksek teknolojiye olan ilgiyle açıklamak mümkün değil. Dünyada eşi benzeri olmayan bir işi, eşi benzeri olmayan bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Her yıl bir kez daha dünya rekorlarına imza atıyoruz. Bu ancak Türk milletinin yüreğindeki tam bağımsızlık sevdasıyla açıklanabilir."

Türk gençliğinin heyecanının da TEKNOFEST'e olan ilgiyi ortaya çıkardığını aktaran Kacır, "Bu ancak semalarında bol yıldızlı değil, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırma iddiasıyla açıklanabilir. Allah'ın izniyle biz milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimizle omuz omuza vermeye, sırt sırta bu yolda yürümeye devam edeceğiz. İnşallah birlikte nice rekorlara imza atacak, gökyüzüne Türk'ün imzasını birlikte atmaya devam edeceğiz." dedi.

Kacır, Roket Yarışları ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen tüm yarışlara katılan takımlara, gençlere destek veren ailelerine ve öğretmenlere, ve TEKNOFEST'e destekleri dolayısıyla ROKETSAN'a, T3 Vakfı'na, Savunma Sanayii Başkanlığı'na, tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Bakan Kacır, beraberinde TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile takımları ziyaret etti, roket atışlarını izledi. Çağdaş Roket Takımı'nın ardından Hisar, Spektrum, Helyak ve TOBB ETÜ roket takımları yüksek irtifa atışlarını gerçekleştirdi.

Atışlar sırasında konuşan Bayraktar, gençleri teknolojiyle erken yaşta buluşturma ve bu yönde yetiştirme hayaliyle yola çıktıklarını, bu kapsamda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yarışmayı ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit de izledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bizim Toptan 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Bizim Toptan 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Manisa'da yaşandı! Milli güreşçi ağır yaralandı, 4 yakını öldü
Manisa'da yaşandı! Milli güreşçi ağır yaralandı, 4 yakını öldü
Fenerbahçe resmen açıkladı! Gustavo Henrique, İspanyol ekibine transfer oldu
Fenerbahçe resmen açıkladı! Gustavo Henrique, İspanyol ekibine transfer oldu
Böyle hırsızlık görülmedi! Motosikletle gelip ipte asılı çamaşırları seçerek çaldılar
Böyle hırsızlık görülmedi! Motosikletle gelip ipte asılı çamaşırları seçerek çaldılar
Eskişehir'de jandarmadan kaçak sigara operasyonu!
Eskişehir'de jandarmadan kaçak sigara operasyonu!
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddiaları! Bakan Fahrettin Koca ilk kez konuştu
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddiaları! Bakan Fahrettin Koca ilk kez konuştu
Bursa'da damat eğlencesi akılları aldı! Kostümlü halleriyle film sahnelerini aratmadılar
Bursa'da damat eğlencesi akılları aldı! Kostümlü halleriyle film sahnelerini aratmadılar
Gıda malzemesi taşıyan kamyon seyir halindeyken alevlere teslim oldu!
Gıda malzemesi taşıyan kamyon seyir halindeyken alevlere teslim oldu!
Mehmet Şimşek açıkladı! Öğrenciye vergisiz telefon ne zaman verilecek?
Mehmet Şimşek açıkladı! Öğrenciye vergisiz telefon ne zaman verilecek?
Türkiye'den BMGK'ya Pile-Yiğitler yolu tepkisi: Gerçeklerden tamamıyla kopuk
Türkiye'den BMGK'ya Pile-Yiğitler yolu tepkisi: Gerçeklerden tamamıyla kopuk
5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini vurdu! Bir ailenin ocağını söndüren oyun
5 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini vurdu! Bir ailenin ocağını söndüren oyun
Ali Yerlikaya'dan düzensiz göçmen açıklaması 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
Ali Yerlikaya'dan düzensiz göçmen açıklaması 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi