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Böyle hırsızlık görülmedi! Motosikletle gelip ipte asılı çamaşırları seçerek çaldılar

Böyle hırsızlık görülmedi! Motosikletle gelip ipte asılı çamaşırları seçerek çaldılar

Bursa'da bir evin asılı çamaşırlarını motosikletle gelerek çalan 2 hırsızın o anları kameralara yansıdı.

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Şaşkınlık veren görüntü merkez Yıldırım ilçesine bağlı Davutkadı Mahallesinde meydana geldi. Çamaşırlarını kurutmak için balkona asan vatandaş balkona çıktığında çamaşırların yerinde olmadığını fark etti.

Komşunun güvenlik kamerasını inceleyen ev sahibi şüpheli bir kişinin etrafı kolaçan ederek seçtiği çamaşırları soğukkanlı bir şekilde alıp kayıplara karıştığını gördü.

Geçtiğimiz günlerde de yine Yıldırım ilçesine bağlı Fidyekızık Mahallesi’nde motosikletle gelerek balkondan ayakkabı ve kıyafetleri seçerek çalmıştı.

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