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Fatih'te feci kaza! Motosiklet ve taksi çarpıştı: 1 ölü

Fatih'te feci kaza! Motosiklet ve taksi çarpıştı: 1 ölü

İstanbul Fatih'te kontrolden çıkan motosiklet ve ticari taksi çarpıştı. Meydana gelen kazada 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. İddialara göre, motosiklet sürücüsü Onur Kadıoğlu ile ticari taksi sürücüsü henüz bilinmeyen bir neden dolayı seyir halindeyken çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşen Onur Kadıoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırılan Kadıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, taksi şoförünü gözaltına altı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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