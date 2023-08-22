Bunu da gördük! İzmir'de çeyrek ve yarım simit satılmaya başladı

Zamlar İzmir'in simidini vurdu. Gevrek fiyatlarının 7 liradan 10 liraya çıkması esnaflara başka bir çözüm yolu buldurdu. 11 Ağustos itibarıyla yarım ve çeyrek simit satışları başladı.

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İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen'in açıklamalarına göre, önceki zamların ardından gevreğin satış fiyatı 7 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı. Bu artışın nedeni olarak personel masrafları, iş yeri kiraları ve enerji maliyetlerindeki artış gösterildi.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılan bir paylaşıma göre, İzmir'de seyyar gevrekçiler, yarım ve çeyrek gevreği, "Her cebe uygun gevrek fiyat listesi" adı altında satışa sunmaya başladı. Zamlardan etkilenen esnaf ve halk, yarım ve çeyrek gevreğe oldukça ilgi gösterdi.