Motosiklet ehliyetinde yeni dönem Ali Yerlikaya detayları anlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlar Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerlikaya, 125 CC'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 125 CC'lik motorların B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesi ile ilgili olarak çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, konu ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ortak çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili ortak çalışma yürüttüğünü söyledi.

Motosiklet kullanımıyla ilgili eğitimin öneminden de bahseden Yerlikaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 CC altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 CC altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli."

Bakan Yerlikaya, tehlikeli motor kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerin artacağını da sözlerine ekledi.