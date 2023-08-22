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Kayseri fena sallandı! Depremin şiddetini Kandilli duyurdu

Kayseri fena sallandı! Depremin şiddetini Kandilli duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre; Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.06 km olarak kaydedildi. Gelen son bilgilere göre depremde mal ve can kaybı yaşanmadı. Bazı köy evlerinde hafif çatlaklar görüldü.

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Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre; Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.06 km olarak kaydedildi.

Korkutan deprem, Kahramanmaraş ve Kayseri'nin çevresindeki diğer illerden de hissedildi.

Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"Kayseri İli Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

"Yer yer çatlayan binalar var"

Gazeteci İlter Sağırsoy katıldığı bir canlı yayında depreme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Yer yer çatlayan binalar var. Fakat gözle görebildiğimiz şu ana kadar çökme anlamında bir bina yıkımı yok. Can kaybı yok şu ana kadar öğrenilen ama tabi korku ve panik içerisinde herkes sokağa dökülmüş vaziyette. Biz de kaymakamlıktan hem de Kayseri Valiliği yetkililerinden aldığımız bilgilere göre onlara da intikal etmiş bina yıkılması veya can kaybı yaralanmalara ilgili bilgi şu an için yok ama halk şu an korkmuş bir vaziyette dışarıda. Kayseri’de çok hissedilmedi Kayseri merkeze en uzak ilçelerden bir tanesi Sarız ama tabi Kahramanmaraş’a sınır komşusu olduğu için orada daha çok hissedildi. Şimdilik deprem Sarız’da hafif çatlak binalarla atlatılmış gözüküyor.

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