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Aydın'da faciadan dönüldü! Eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

Aydın'da faciadan dönüldü! Eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

Aydın Çıldır'da havalimanında bulunan uçuş okulunda eğitim amaçlı kalkış yapan uçak kontrolden çıkarak kalkış esnasında düştü. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Olay saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü.

Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

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