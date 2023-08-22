Sivas'ta ticari araç ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ve ticari araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza Yeni Mahalle 2. Sokakta meydana geldi. H.K. (51) idaresindeki 58 HB 484 plakalı hafifi ticari araç ile M.Ö. (59) idaresindeki 58 RC 265 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte toplamda 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.