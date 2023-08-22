BIST 7.749
DOLAR 27,20
EURO 29,63
ALTIN 1.662,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'ta ticari araç ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Sivas'ta ticari araç ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ve ticari araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre kaza Yeni Mahalle 2. Sokakta meydana geldi. H.K. (51) idaresindeki 58 HB 484 plakalı hafifi ticari araç ile M.Ö. (59) idaresindeki 58 RC 265 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte toplamda 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da faciadan dönüldü! Eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
Aydın'da faciadan dönüldü! Eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel'den Türkiye'nin AB üyeliğine destek
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel'den Türkiye'nin AB üyeliğine destek
Kayseri fena sallandı! Depremin şiddetini Kandilli duyurdu
Kayseri fena sallandı! Depremin şiddetini Kandilli duyurdu
Fatih'te feci kaza! Motosiklet ve taksi çarpıştı: 1 ölü
Fatih'te feci kaza! Motosiklet ve taksi çarpıştı: 1 ölü
Bunu da gördük! İzmir'de çeyrek ve yarım simit satılmaya başladı
Bunu da gördük! İzmir'de çeyrek ve yarım simit satılmaya başladı
UEFA'da Türk takımlarımızın rakipleriyle ilgili önemli gelişme
UEFA'da Türk takımlarımızın rakipleriyle ilgili önemli gelişme
Manisa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Manisa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Bakan Mehmet Fatih Kacır: Gökyüzüne Türk'ün imzasını atmaya devam edeceğiz
Bakan Mehmet Fatih Kacır: Gökyüzüne Türk'ün imzasını atmaya devam edeceğiz
Bizim Toptan 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Bizim Toptan 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Manisa'da yaşandı! Milli güreşçi ağır yaralandı, 4 yakını öldü
Manisa'da yaşandı! Milli güreşçi ağır yaralandı, 4 yakını öldü
Fenerbahçe resmen açıkladı! Gustavo Henrique, İspanyol ekibine transfer oldu
Fenerbahçe resmen açıkladı! Gustavo Henrique, İspanyol ekibine transfer oldu
Böyle hırsızlık görülmedi! Motosikletle gelip ipte asılı çamaşırları seçerek çaldılar
Böyle hırsızlık görülmedi! Motosikletle gelip ipte asılı çamaşırları seçerek çaldılar