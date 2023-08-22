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Ahmet Çakar lig şampiyonunu açıkladı: En yakın rakibine 8 puan fark atacak

Ahmet Çakar lig şampiyonunu açıkladı: En yakın rakibine 8 puan fark atacak

Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olacağını söyledi. Çakar, sarı-lacivertlilerin en yakın rakibine de 8 puan fark atacağını iddia etti.

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Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı Beyaz TV'de "Derin Futbol" programında yorumlayan Ahmet Çakar, Süper Lig için şampiyonluk tahmininde bulundu.

Fenerbahçe'nin bu sezon 9 yıllık hasretine son vereceğini iddia eden Çakar, sarı-lacivertlilerin en yakın rakibine 8 puan fark atarak ipi göğüsleyeceğini söyledi.

Maçta sahaya giren fare için 'gelincik' diyen Ahmet Çakar, "Fenerliler rahat olun. Bu gece Fenerbahçe için gelincik operasyonu Samsun'da başlamıştır" dedi.

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